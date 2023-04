Farmaci antitumorali | integratori sospetti e cosmetici falsi Il contrabbando dal Nord Africa scoperto dalla GdF a Fiumicino

Leggi su open.online

(Di domenica 2 aprile 2023)immessi sul mercato come fossero veri. All’aeroporto di(Roma) la Guardia di finanza ha sequestrato 480.701 medicinali contraffatti, tra cui anabolizzanti ormoni della crescita, testosterone, insulina,e anche i cosiddetti salvavita. Nelle fiale o mancava il principio attivo, quindi erano semplici soluzioni fisiologiche con del colorante, oppure erano presenti sostanze tossiche. Gli ultimi sequestri delle fiamme gialle a, riferisce Il Messaggero, arrivavano dal, mentre la produzione da Oriente. L’obiettivo non era arrivare solo a Roma. Molti avrebbero fatto solo lo scalo nella Capitale per poi arrivare in altri Paesi. Una spedizione ad esempio era diretta a Budapest con 6.404 blister, di cui 5.637 compresi di ...