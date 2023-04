Fantacalcio | clamoroso autogol di Caldara | tocco sotto su Dragowski | 1-0 Salernitana

(Di domenica 2 aprile 2023) Undi Mattiasblocca il risultato di Spezia-, match della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Il difensore bianconero ha tentato un improbabile retropassaggio a pochi passi dal portiere. L’esecuzione però è totalmente sbagliata, con quello che si è tramutato in un pallonetto letale per lo Spezia. Nessun dubbio ai fini del: il gol (anzi autorete) è tutto di, come dimostra l’assegnazione della rete della Lega Serie A. Mani nei capelli per Semplici e la squadra in un primo tempo ostico e complicato. SportFace.

Un paio di tiri non erano facili (anche se avrebbe potuto fare meglio), ma èun errore a porta vuota: Ikoné lisca il pallone e non segna un gol facile per lo 0 - 2.al Picco: lo Spezia batte l'Inter e conquista importantissimi punti per la salvezza. Brutta sconfitta per i nerazzurri che avrebbero potuto sbloccarla subito su calcio di rigore con Lautaro ...E poi il dato dei dati: la Juventus con un- 2 sarebbe ultima in classifica. Il caso Juve ... riaperture di campionato inesistenti e ribaltoni da

