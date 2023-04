Famalicao-Arouca (lunedì 03 aprile 2023 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 2 aprile 2023) Il Famalicão vive il suo momento migliore della stagione come dimostrano le quattro vittorie nelle ultime cinque partite che lo hanno avvicinato alla zona in cui si può sperare di qualificarsi per una coppa europea nel 2023-24. Nelle ultime due stagioni il sesto posto è sempre stato utile allo scopo e in questo momento è InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 2 aprile 2023) Il Famalicão vive il suo momento migliore della stagione come dimostrano le quattro vittorie nelle ultime cinque partite che lo hanno avvicinato alla zona in cui si può sperare di qualificarsi per una coppa europea nel-24. Nelle ultime due stagioni il sesto posto è sempre stato utile allo scopo e in questo momento è InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sowmyasofia : RT @periodicodaily: Famalicao vs Arouca – probabili formazioni e ultime notizie - periodicodaily : Famalicao vs Arouca – probabili formazioni e ultime notizie - infobetting : Famalicao-Arouca (lunedì 03 aprile 2023 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici -

Risultati calcio live, lunedì 3 aprile 2023 - Calciomagazine ...00 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL Famalicao - Arouca 21:15 ROMANIA LIGA 1 - GRUPPO RETROCESSIONE Mioveni - Chindia Targoviste 16:30 ROMANIA LIGA 1 - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP Sepsi Sf. Gheorghe - FCSB 19:30 ... Le partite di oggi, lunedì 3 aprile 2023 - Calciomagazine ...00 General Caballero JLM - Ameliano 02:00 PERU LIGA 1 - APERTURA Binacional - Cajamarca 01:00 POLONIA EKSTRAKLASA Stal Mielec - Jagiellonia 19:00 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL Famalicao - Arouca 21:15 ... Classifica Primeira Liga: campionato portoghese 2022/2023 ...4 3 55 17 58 3 Braga 25 18 2 5 54 22 56 4 Sporting 24 16 2 6 49 23 50 5 Guimaraes 25 12 4 9 25 29 40 6 Arouca 25 10 8 7 29 32 38 7 Casa Pia 25 11 5 9 22 24 38 8 Rio Ave 25 9 6 10 25 28 33 9 Famalicao ... ...00 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL21:15 ROMANIA LIGA 1 - GRUPPO RETROCESSIONE Mioveni - Chindia Targoviste 16:30 ROMANIA LIGA 1 - PLAY - OFFS CHAMPIONSHIP Sepsi Sf. Gheorghe - FCSB 19:30 ......00 General Caballero JLM - Ameliano 02:00 PERU LIGA 1 - APERTURA Binacional - Cajamarca 01:00 POLONIA EKSTRAKLASA Stal Mielec - Jagiellonia 19:00 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL21:15 ......4 3 55 17 58 3 Braga 25 18 2 5 54 22 56 4 Sporting 24 16 2 6 49 23 50 5 Guimaraes 25 12 4 9 25 29 40 625 10 8 7 29 32 38 7 Casa Pia 25 11 5 9 22 24 38 8 Rio Ave 25 9 6 10 25 28 33 9... Famalicao-Arouca (lunedì 03 aprile 2023 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting Famalicão-Arouca DIRETO O Famalicão recebe o Arouca, a partir das 20.15 horas, partida que fecha a 26.ª jornada da Liga. Os arouquenses ocupam o sexto lugar, com 38 pontos, mais cinco que os famalicenses, na 10.ª posição. Famalicão e Arouca prometem dar espetáculo Famalicão e Arouca protagonizam, esta segunda-feira, o jogo que fecha a 26.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol, a partir das 20h15, no Estádio Municipal de Famalicão. O Famalicão recebe o Arouca, a partir das 20.15 horas, partida que fecha a 26.ª jornada da Liga. Os arouquenses ocupam o sexto lugar, com 38 pontos, mais cinco que os famalicenses, na 10.ª posição.Famalicão e Arouca protagonizam, esta segunda-feira, o jogo que fecha a 26.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol, a partir das 20h15, no Estádio Municipal de Famalicão.