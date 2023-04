Falkland | 1982 | quando il mondo sfiorò la terza guerra mondiale

(Di domenica 2 aprile 2023) Un 2 aprile come oggi, ma del, l’Argentina provava a sciogliere il nodo irrisolto delle Malvine, che per il Regno Unito erano e sono le, ricorrendo all’extrema ratio: laper risolvere una disputa territoriale nata a cavallo tra la fine dell’Impero spagnolo e l’inizio delle Province Unite del Río de la InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RunAtOnce : #AccaddeOggi #02aprile 1982 – L'Argentina invade le isole Falkland (o Isole Malvinas o Malvine, a controllo britann… - nicklocatelli : RT @limesonline: ???? A proposito della guerra delle isole Falkland/Malvinas, che iniziava il #2aprile di 41 anni fa. via @larsenfede #Ma… - gioalbarosa : - larsenfede : RT @limesonline: ???? A proposito della guerra delle isole Falkland/Malvinas, che iniziava il #2aprile di 41 anni fa. via @larsenfede #Ma… - limesonline : ???? A proposito della guerra delle isole Falkland/Malvinas, che iniziava il #2aprile di 41 anni fa. via… -

1940 - Italia: parte la campagna di requisizione di tutte le cancellate in ferro per fare scorta in vista della guerra- L'esercito argentino invade le isoleper ordine del generale ...... fra l'altro, che gli abitanti delleripudino l'idea di cambiare bandiera, tanto che il 14 giugno, giorno in cui gli inglesi sconfissero l'Argentina nel, è segnato sul calendario come "...Sempre nel corso della crescente reputazione live dei Marillion li porta addirittura a ... con la guerra fredda, quella delle, gli scioperi e il disfacimento sociale. La coraggiosa ...