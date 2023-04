Facchetti: «Ogni parola di Inzaghi fuori luogo dopo dieci sconfitte» (Di domenica 2 aprile 2023) Gianfelice Facchetti ha commentato su Tutti Convocati la partita dell’Inter contro la Fiorentina, la prestazione di Romelu Lukaku e il ruolo di Simone Inzaghi. ESONERO – Gianfelice Facchetti parla di Romelu Lukaku e della posizione di Simone Inzaghi: «Sono d’accordo con Inzaghi su Lukaku. Il giudizio è condizionato dalla mancanza davanti alla porta, che giustamente conta il 90% per un attaccante. Nel primo tempo però non si era mosso male, aveva fatto un lavoro prezioso per la squadra e secondo me era anche isolato. Chiaro che in questo momento Ogni parola risulta fuori luogo, vieni da tre sconfitte e ne hai ottenute dieci in tutto il campionato perciò Ogni cosa viene presa di mira. Il ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) Gianfeliceha commentato su Tutti Convocati la partita dell’Inter contro la Fiorentina, la prestazione di Romelu Lukaku e il ruolo di Simone. ESONERO – Gianfeliceparla di Romelu Lukaku e della posizione di Simone: «Sono d’accordo consu Lukaku. Il giudizio è condizionato dalla mancanza davanti alla porta, che giustamente conta il 90% per un attaccante. Nel primo tempo però non si era mosso male, aveva fatto un lavoro prezioso per la squadra e secondo me era anche isolato. Chiaro che in questo momentorisulta, vieni da tree ne hai ottenutein tutto il campionato perciòcosa viene presa di mira. Il ...

