F1 | Australia;Verstappen' un gran casino | ma riusciti sopravvivere'

(Di domenica 2 aprile 2023) "Forse la prima volta la bandiera rossa ci poteva stare, ma la seconda proprio non l'ho capita. Poi tutto è stato un, ma siamo. Avevamo un bel passo e abbiamo vinto,...

Verstappen vince un 'pazzo' Gp d'Australia AGI - Agenzia Italia

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, precedendo Lewis Hamilton. Questa è, sostanzialmente, l’unica certezza che ci rimane dalla gara ...LEWIS HAMILTON - VOTO 8,5 Melbourne è una delle sue piste, e lui dalla terza casella in griglia sfrutta un pertugio per passare Verstappen nel corso del primo ... NICO HULKENBERG - VOTO 7 Gran gara da ...