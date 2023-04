Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Verstappen domina e va in fuga nel caos | Incidenti e penalità: incubo Ferrari #AustralianGP #F1 - FUnoAT : #Verstappen “La prima bandiera rossa ancora ancora ci poteva stare, la seconda non l’ho compresa. Siamo comunque ri… - darioderrico : RT @Adnkronos: Gp Australia 2023, caos totale: Verstappen vince con Red Bull e delusione Ferrari . #Adnkronos - sbcsfpdvj : RT @_rik46: Ritiri Verstappen 2022: Bahrain e Australia Ritiri Leclerc 2023: Bahrain e Australia ANDIAMO A PRENDERCI QUESTO CAZZO DI MONDI… - Ansa_ER : F1:Australia; Verstappen vince Gp caos, 12/a Ferrari Sainz. 5' penalità a spagnolo Rossa, 2/a Mercedes Hamilton,ter… -

La fuga di Hamilton dura poco, perché già al 12° passaggio per, nel tratto in velocità verso curva 11, è un gioco da ragazzi passare la Mercedes data la grande differenza nella velocità ...Maxsu Red Bull ha vinto il Gran Premio d'di Formula 1 sul circuito dell'Albert Park a Melbourne. In una corsa all'insegna del caos con quattro partenze e tre bandiere rosse, il ...MELBOURNE - Il Gran Premio d', terzo appuntamento del mondiale F1 , ha visto Maximporsi sul rivale di sempre Lewis Hamilton . Seconda vittoria stagionale per il bicampione del mondo in carica, al termine di ...

F1 Australia: Verstappen domina nel caos, giornata da incubo per le Ferrari - Sportmediaset Sport Mediaset

Gara pazza a Melbourne per il Gp d’Australia. Dopo già due bandiere rosse per due incidenti, all’ultima ripartenza, a due giri dalla fine, succede il caos con la terza bandiera rossa: Sainz e Alonso s ...Dominio incontrastato per Max Verstappen nell'ultimo Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una gara caotica, caratterizzata da tre regimi di bandier ...