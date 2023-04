F1 | Yuki Tsunoda | “Prima top10 della stagione | un risultato importante”

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) Nel Gran Premio di Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, abbiamo vissuto letteralmente tutto ed il contrario di tutto. La vittoria è andata a Max Verstappen al termine di una gara che ci ha proposto 3 bandiere rosse, diverse Safety Car, una Virtual Safety Car, errori, incidenti e decisionidirezione di corsa non propriamente lineari. Da questo scenario è emerso unfinale davvero particolare, con Nico Hulkenberg settimo, Oscar Piastri ottavo, Guanyu Zhou nono edecimo, tutti in fila indiana alle spalleennesima Safety Car. Il giapponese del team di Faenza ha saputo difendere il suo primo punto, un traguardo che lui stesso sottolinea sul sito ufficiale dell’AlphaTauri. “La gara non è stata ...