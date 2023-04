F1, tra incidenti e bandiere rosse in Australia vince Verstappen (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo una gara di F1 movimentata soprattutto nel finale, in Australia è Max Verstappen a chiudere davanti a tutti. Hamilton e Alonso completano il podio. Leggi su itasportpress (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo una gara di F1 movimentata soprattutto nel finale, inè Maxa chiudere davanti a tutti. Hamilton e Alonso completano il podio.

