F1, Piastri: "Una gara folle, sono felice di essere arrivato in zona punti" (Di domenica 2 aprile 2023) Oscar Piastri ha centrato l'ottavo posto al termine dell'infinito GP D'Australia 2023, terzo appuntamento del Mondiale di F1 2023. Il padrone di casa, facente parte della scuderia McLaren, ha ottenuto un ritardo rispetto al leader Verstappen di +5.382, posizionandosi al quattordicesimo posto della classifica piloti con 4 punti, i prim guadagnati proprioi tra le mura amiche. L'australiano, tredicesimo dopo il primo giro, ha sempre gravitato intorno all'undicesimo posto per buona parte della gara, rientrando poi in top 10 alla fine dell'ultima interruzione. Intervenuto in mixed zone, Oscar ha commentato la sua prestazione storica affrontata proprio sulla pista della sua città: "Caotica, ecco come riassumerei la corsa. È la prima gara in cui sono stato coinvolto con tre bandiere rosse. Quindi una ...

