F1, passi avanti evidenti per la Ferrari. Ma da Melbourne torna con un pugno di mosche (Di domenica 2 aprile 2023) 26 punti dopo tre gare e zero nell’ultimo round: il bilancio della Ferrari è questo dopo quanto è accaduto nel Mondiale 2023 di F1. All’Albert Park di Melbourne ci si attendeva qualcosa di buono e le prime prove libere avevano mostrato, sul passo gara, qualcosa di meglio. Nei fatti le qualifiche hanno bocciato le due Rosse dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, rispettivamente in quinta e settima posizione. In gara i piloti ci hanno messo del loro in negativo: Leclerc, nel primo giro, è stato fin troppo ottimista, andando a chiudere all’ingresso di curva-3 Lance Stroll e portando all’incidente. Conclusione della gara anticipata per Charles. In una gara dai connotati folli, Sainz, nella terza partenza, è andato a speronare Fernando Alonso e i 5? da parte della Direzione Gara ha affossato l’iberico, dal momento che la ripresa del ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) 26 punti dopo tre gare e zero nell’ultimo round: il bilancio dellaè questo dopo quanto è accaduto nel Mondiale 2023 di F1. All’Albert Park dici si attendeva qualcosa di buono e le prime prove libere avevano mostrato, sul passo gara, qualcosa di meglio. Nei fatti le qualifiche hanno bocciato le due Rosse dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc, rispettivamente in quinta e settima posizione. In gara i piloti ci hanno messo del loro in negativo: Leclerc, nel primo giro, è stato fin troppo ottimista, andando a chiudere all’ingresso di curva-3 Lance Stroll e portando all’incidente. Conclusione della gara anticipata per Charles. In una gara dai connotati folli, Sainz, nella terza partenza, è andato a speronare Fernando Alonso e i 5? da parte della Direzione Gara ha affossato l’iberico, dal momento che la ripresa del ...

