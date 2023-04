F1? No | Formula-delirio | vince Verstappen dopo 4 partenze Ferrari | disastro totale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 aprile 2023) Maxanche il Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento della stagione di1. Il pilota della Red Bull,esser stato bruciato alla prima partenza dalle due Mercedes, domina come al solito grazie alla forza della sua monoposto e va are poi in modo rocambolesco in un finale di gara con due bandiere rosse consecutive (tre totali, per quattro differenticompresa la prima). Si chiude dietro la Safety Car con Lewis Hamilton e Fernando Alonso a completare il podio, il terzo consecutivo per lo spagnolo dell'Aston Martin. Ancora notte fonda per la: Carlos Sainz chiude addirittura 12 costretto a scontare una penalità di 5 secondi per il contatto con Alonso nel finale, mentre Charles Leclerc ha rimediato il secondo zero ...