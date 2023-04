F1 | Max Verstappen vince un GP d’Australia nel quale succede di tutto | le Ferrari chiudono a mani vuote

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) Inesorabile. Impressionante. Dominante. L’aggettivo sceglietelo voi. Il fatto importante è che Maxha vinto anche il Gran Premio, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con una dimostrazione di forza notevole. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne (davanti a 150.000 spettatori, 444.000 complessivi nel weekend) l’olandese ha centrato il suo secondo successo stagionale, il 37° in assoluto, al termine di un GP nellaè successo dicon due bandiere rosse, diverse Safety Car e un finale davvero all’insegna del caos non gestito nel migliore dei modi dalla direzione gara. L’olandese taglia il traguardo alle spalle della Safety Car precedendo Lewis Hamilton (Mercedes) mentre centra il terzo podio in altrettante gare Fernando Alonso (Aston Martin) che, in teoria, non ha ...