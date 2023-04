F1 | Max Verstappen | “Il Gran Premio è stato un disastro | l’importante è aver vinto”

(Di domenica 2 aprile 2023) Una gara completamente pazza ad Albert Park con bandiere rosse, ripartenze, contatti e otto ritiri. Al termine di tutto il caos ade la meglio è sempre Maxche vince per la seconda volta nel 2023, precedendo Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Queste le parole a caldo del campione del mondo: “Èun pomeriggio piuttosto lungo, ma una vittoria è una vittoria e siamo felici di prenderla. La mia prima partenza è stata cauta, quindi Mercedes davanti. Sonomolto attento perché avevo molto da perdere e loro no“. “È stata una gara difficile con tutte queste bandiere rosse e tutta questa confusione. Posso capire la prima bandiera rossa a causa di Albon, non capisco la seconda. Dietro la safety car, mantenere le gomme calde era così complicato, era come guidare sul ghiaccio“. “Questo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++MAX #VERSTAPPEN VINCE UNA GARA FOLLE DAVANTI AD #HAMILTON E #ALONSO, #SAINZ RIMONTA MA VIENE PENALIZZATO TRE BAN… - Tele_Nicosia : MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Il campione del mondo Max Verstappen ha vinto il GP di Australia di F1. A Melbo… - sofiwithoutph : come barare senza infrangere le regole, ce lo spiega max verstappen: - sportmediaset : Max: 'Sopravvissuti al caos', poi punge Hamilton | Alonso: 'Quante emozioni' #Hamilton #Alonso #AustralianGP… - SMSNEWSOFFICIAL : Max Verstappen ha vinto il GP d’Australia, male le Ferrari -

Dopo la nuova gara andata male in Australia - Sainz penalizzato, Leclerc nella sabbia e il solito trionfo die della Red Bull - su Twitter il messaggio carico di delusione per una ...Cosìdal primo gradino del podio del Gp d'Australia. "Duello con Lewis Hamilton al via Io ho cercato di evitare il contatto - ha detto il pilota olandese della Red Bull - Quello che ...Terzo successo in tre gare per la Red Bull , e seconda vittoria stagionale per. Un dominio, quello al GP d'Australia , messo in discussione solamente dalla direzione gara, niente però che abbia impedito all'olandese di chiudere davanti a tutti. Ecco cosa è ...

F1, Max Verstappen vince un GP d'Australia nel quale succede di tutto, le Ferrari chiudono a mani vuote OA Sport

Una gara completamente pazza ad Albert Park con bandiere rosse, ripartenze, contatti e otto ritiri. Al termine di tutto il caos ad avere la meglio è sempre Max Verstappen che vince per la seconda volt ...Una gara pazza, con tre bandiere rosse, è quella andata in scena all’Albert Park di Melbourne per il GP d’Australia vinto da Max ...