F1, Lewis Hamilton: “Gara folle, non mi aspettavo di arrivare secondo. Podio fantastico con tre campioni del mondo” (Di domenica 2 aprile 2023) Lewis Hamilton ha chiuso in seconda posizione il Gran Premio d’Australia 2023, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Primo Podio dell’anno per il britannico della Mercedes, dopo i quinti posti di Sakhir e Jeddah, al termine di una Gara complessivamente positiva considerando il risultato finale e anche il passo della W14 a confronto con l’Aston Martin di Fernando Alonso (3°) e la Ferrari di Carlos Sainz (4° al traguardo, poi penalizzato). Il “Re Nero”, rispetto all’esito della qualifica, ha guadagnato una piazza con il ritiro del compagno di squadra George Russell per problemi di affidabilità alla power-unit Mercedes, non riuscendo a contenere lo strapotere della Red Bull di Max Verstappen, che si è involato praticamente senza rivali verso la seconda vittoria del campionato piazzando un ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)ha chiuso in seconda posizione il Gran Premio d’Australia 2023, valido come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Primodell’anno per il britannico della Mercedes, dopo i quinti posti di Sakhir e Jeddah, al termine di unacomplessivamente positiva considerando il risultato finale e anche il passo della W14 a confronto con l’Aston Martin di Fernando Alonso (3°) e la Ferrari di Carlos Sainz (4° al traguardo, poi penalizzato). Il “Re Nero”, rispetto all’esito della qualifica, ha guadagnato una piazza con il ritiro del compagno di squadra George Russell per problemi di affidabilità alla power-unit Mercedes, non riuscendo a contenere lo strapotere della Red Bull di Max Verstappen, che si è involato praticamente senza rivali verso la seconda vittoria del campionato piazzando un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Lewis Hamilton: “Gara folle, non mi aspettavo di arrivare secondo. Podio fantastico con tre campioni del mondo”… - persempre_news : A vincere il #Gp d'#Australia è stato Max #Verstappen davanti a Lewis #Hamilton e Fernando #Alonso. Ma è giallo a c… - amoluigino44 : RT @luvHermes: L’unica cosa bella per me oggi è il secondo posto di Lewis Hamilton #AusGP #AustralianGP - Maryelle_K : RT @luvHermes: L’unica cosa bella per me oggi è il secondo posto di Lewis Hamilton #AusGP #AustralianGP - TeoBellan : Max Verstappen vince per la prima volta a Melbourne. Peccato che la gara sia finita in modo vergognoso. Sul podio a… -