F1, la guida al Mondiale 2023: piloti, scuderie, calendario, regolamento e dove vederlo in tv (Di domenica 2 aprile 2023) Scatta un nuovo Mondiale di F1 ed è tempo di fare il punto della situazione per quanto riguarda i team e i piloti al via nelle dieci scuderie, il calendario completo, il regolamento sportivo, come seguire le 23 gare che compongono questo estenuante campionato iridato e dove vederlo in tv. E’ per questo che Sportface.it vi propone una comoda guida al Mondiale 2023 di F1, con tutti i link sempre aggiornati per non farvi perdere proprio nulla di quanto bisogna sapere per approcciarsi nel migliore dei modi alla nuova stagione. Si parte dal Bahrain il 5 marzo, chiusura il 26 novembre ad Abu Dhabi: 23 spettacolari gare con il confronto tra la Red Bull, che parte favorita con lo strepitoso due volte campione Max Verstappen, ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Scatta un nuovodi F1 ed è tempo di fare il punto della situazione per quanto riguarda i team e ial via nelle dieci, ilcompleto, ilsportivo, come seguire le 23 gare che compongono questo estenuante campionato iridato ein tv. E’ per questo che Sportface.it vi propone una comodaaldi F1, con tutti i link sempre aggiornati per non farvi perdere proprio nulla di quanto bisogna sapere per approcciarsi nel migliore dei modi alla nuova stagione. Si parte dal Bahrain il 5 marzo, chiusura il 26 novembre ad Abu Dhabi: 23 spettacolari gare con il confronto tra la Red Bull, che parte favorita con lo strepitoso due volte campione Max Verstappen, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moontony : @liottagio Menzione per Lautaro: tutta la narrativa sul ruolo guida, sulla nuova consapevolezza post mondiale, e po… - NotiziArte : Uno “SPAZIO CALMO”, cuffie isolanti e una guida in CAA al MUSE per la giornata mondiale della consapevolezza sull’a… - Maxjil2 : @sole24ore #DELUCA si deve buttare nella differenziata insieme a tutti i parassiti politicanti italioti. Esseri INU… - MUSE_Trento : Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo: in museo due nuovi servizi per rendere la visita in museo più… - MauroCapozza : RT @riannuzziGPC: Dal canto suo, la Cina era sempre più integrata nella globalizzazione fondata sul modello neoliberista di Washington. Ade… -