F1, Hulkenberg: "Ho fatto una super partenza, peccato per gli incidenti" (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la "gara infinita" Nico Hulkenberg ha terminato al settimo posto il GP D'Australia 2023, terzo appuntamento del Mondiale di F1. Il pilota in forza alla scuderia Haas ha chiuso con un ritardo di +4.939 rispetto al leader Verstappen, balzando al decimo posto della classifica piloti con 6 punti. Una buona prestazione quella del tedesco, apparso decisamente provato in mixed zone, dove ha cercato di analizzare quanto successo dal suo punto di vista, considerato soprattutto l'ottima partenza che lo ha portato nella zona alta della classifica: "È stato caotico e disordinato. Dovremo esaminare tutto ciò che è accaduto perché sono accadute molte cose. Ho fatto una super partenza la terza volta con le soft e sono arrivato in quarta posizione, quindi è un peccato che ci siano stati alcuni ...

