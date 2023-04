F1, Gp Australia: Leclerc si ritira a Melbourne: cosa è successo (Di domenica 2 aprile 2023) Secondo ritiro su tre gare per Charles Leclerc in questo difficile inizio di stagione. Oggi, domenica 2 aprile, il Gp d'Australia del pilota monegasco è finito dopo appena tre curve. Leclerc, scattato settimo, al via, ... Leggi su today (Di domenica 2 aprile 2023) Secondo ritiro su tre gare per Charlesin questo difficile inizio di stagione. Oggi, domenica 2 aprile, il Gp d'del pilota monegasco è finito dopo appena tre curve., scattato settimo, al via, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : 'Punto ancora al mondiale', disse #Leclerc alla vigilia del Gp di #Australia. Risultato? Fuori subito. E la… - fanpage : #AustralianGp, finisce nel peggiore dei modi la gara di Leclerc, fuori dopo poche curve - susydigennaro : RT @napolimagazine: F1, Australia: contatto al via, subito fuori la Ferrari di Leclerc - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Australia: contatto al via, subito fuori la Ferrari di Leclerc - napolimagazine : F1, Australia: contatto al via, subito fuori la Ferrari di Leclerc -

F1 GP Australia 2023, Leclerc: 'Terzo weekend in cui va tutto storto, spero che Sainz rimonti' Charles Leclerc ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ritiro nel GP d'Australia 2023 di F1, arrivato già al primo giro: ' Dopo la qualifica avevo messo la frustrazione da parte, sapevo che la gara ... Leclerc subito out nel Gp d'Australia AGI - Il Gran Premio d'Australia inizia nel peggiore dei modi per la Ferrari e per Charles Leclerc. Il monegasco è stato subito costretto al ritiro nel corso del primo giro a causa di un contatto con l'Aston Martin di Lance ... F1: Australia; out anche Williams Albon, bandiera rossa Solo sei giri e già due safety car e uno stop nel Gp d'Astralia di F1. Dopo il ritiro di Leclerc al primo giro anche la Williams di Albon va ko andando a muro durante la tornata. La direzione gara decide di esporre la bandiera rossa e fermare la corsa per poter pulire la pista 'invasa' ... Charlesha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ritiro nel GP d'2023 di F1, arrivato già al primo giro: ' Dopo la qualifica avevo messo la frustrazione da parte, sapevo che la gara ...AGI - Il Gran Premio d'inizia nel peggiore dei modi per la Ferrari e per Charles. Il monegasco è stato subito costretto al ritiro nel corso del primo giro a causa di un contatto con l'Aston Martin di Lance ...Solo sei giri e già due safety car e uno stop nel Gp d'Astralia di F1. Dopo il ritiro dial primo giro anche la Williams di Albon va ko andando a muro durante la tornata. La direzione gara decide di esporre la bandiera rossa e fermare la corsa per poter pulire la pista 'invasa' ... F1:Australia; contatto al via, subito fuori Ferrari Leclerc Agenzia ANSA F1, Charles Leclerc: “Incidente di gara con Lance Stroll, sta andando tutto storto!” Un weekend da dimenticare per Charles Leclerc. A Melbourne (Australia), sede del terzo round del Mondiale 2023 di F1, il monegasco della Ferrari è stato costretto al ritiro dopo un contatto in curva-3 ... GP Australia, la diretta: Verstappen controlla la corsa su Hamilton, Sainz che grinta, è quarto 28° giro - Verstappen Hamilton Alonso Sainz Gasly Stroll Hulkenberg Norris Perez Ocon che ha passato Tsunoda. 12esimo Piastri Zhou Magnussen Sargeant Bottas DeVries 27° giro - ... Un weekend da dimenticare per Charles Leclerc. A Melbourne (Australia), sede del terzo round del Mondiale 2023 di F1, il monegasco della Ferrari è stato costretto al ritiro dopo un contatto in curva-3 ...28° giro - Verstappen Hamilton Alonso Sainz Gasly Stroll Hulkenberg Norris Perez Ocon che ha passato Tsunoda. 12esimo Piastri Zhou Magnussen Sargeant Bottas DeVries 27° giro - ...