F1, Gp Australia finisce nel caos: incidenti, bandiere rosse e ripartenze. Verstappen vince, Sainz furioso (Di domenica 2 aprile 2023) Max Verstappen ha vinto una corsa incredibile, con ben tre partenze e un giro finale dietro safety-car per dare la bandiera a scacchi. Ci sarà da discutere non poco, perché al terzo via... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 2 aprile 2023) Maxha vinto una corsa incredibile, con ben tre partenze e un giro finale dietro safety-car per dare la bandiera a scacchi. Ci sarà da discutere non poco, perché al terzo via...

