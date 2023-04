F1 GP Australia diretta: partenza alle 7. Verstappen tenta la fuga, ma deve guardarsi dalle Mercedes. Ferrari punta al podio (Di domenica 2 aprile 2023) F1 GP Australia - Per la prima volta quest'anno, Max Verstappen è braccato dalle due Mercedes. Non era ancora accaduto. Tra Sakhir e Jeddah infatti, la Red Bull ha avuto vita facile e le... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 2 aprile 2023) F1 GP- Per la prima volta quest'anno, Maxè braccato ddue. Non era ancora accaduto. Tra Sakhir e Jeddah infatti, la Red Bull ha avuto vita facile e le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1ingenerale_ : A Melbourne si scaldano i motori per la gara di F1: segui insieme a noi la cronaca LIVE del Gran Premio d’Australia… - Corriere : F1, Gp Australia, la gara: Verstappen parte in pole, Sainz 5° e Leclerc 7° Diretta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - F1, Gran Premio dell'Australia: cronaca live, tempi, classifiche e statistiche - SkySport : RT @SkySportF1: Siamo LIVE su Sky Sport F1 e in streaming su NOW per il GP d'Australia #SkyMotori #F1 #Formula1 #AusGP #PazzidellaNotte h… - SkySportF1 : Siamo LIVE su Sky Sport F1 e in streaming su NOW per il GP d'Australia #SkyMotori #F1 #Formula1 #AusGP… -