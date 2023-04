F1 Gp Australia | cosa è successo? Incidenti | bandiere rosse e caos Sainz penalizzato è furioso | «Mi hanno derubato»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MessaggeroSport : F1 Gp Australia, cosa è successo? Incidenti, bandiere rosse e caos. Sainz (penalizzato) è furioso: «Mi hanno deruba… - ilmessaggeroit : F1 Gp Australia, cosa è successo? Incidenti, bandiere rosse e caos. Sainz (penalizzato) è furioso: «Mi hanno deruba… - paoloangeloRF : GP Australia, ecco cosa è successo nella folle gara di Melbourne - OdeonZ__ : Formula caos in Australia, bandiere rosse, incidenti, penalità. Sainz: 'Ce l'hanno rubata!'… - AlePassanti : RT @OA_Sport: F1, cosa è successo alla Ferrari nel GP d’Australia: Leclerc fuori, Sainz penalizzato. Una domenica nera - -

...le loro monoposto e per Sainz punito da una penalità e retrocesso in ultima posizione per una...mortificante piazzamento in Arabia Saudita e ora questa scalogna nera nel Gran Premio dell'... che lo ha visto concludere il Gran Premio d'al terzo posto. Nonostante i colpi di scena ...- ha dichiarato Alonso al termine della gara - Nell'ultima mezz'ora è stato difficile capire...Eccoè successo a Melbourne Guarda anche GPGP, le foto più belle della gara di Melbourne Nando vuole risalire il podio Non è riuscito a passare Hamilton, lo spagnolo della ...

Maledizione Leclerc: fuori alla terza curva, cosa è successo La Gazzetta dello Sport

Era il 12 dicembre del 2021, Hamilton e Verstappen si stavano contendendo il mondiale all'ultima gara, punto a punto. L'allora direttore di gara Michael Masi consegnò di fatto ...Finisce nel caso un Gp caotico, quello d'Australia. Tre bandiere rosse, corsa che si chiude praticamente dietro alla safety car. L'unica cosa 'normale' è la vittoria della Red Bull di Max Verstappen, ...