F1: GP Australia. Alonso 'Una montagna russa di emozioni'

MELBOURNE (Australia) - "E' stata una montagna russa di emozioni. Sono successe tante cose in partenza e poi nell'ultima mezz'ora. Le Mercedes ..."

