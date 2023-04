F1 GP Australia 2023 | Verstappen | “Contento per la vittoria | seconda bandiera rossa un casino”

(Di domenica 2 aprile 2023) Maxha commentato a caldo ladel GP d’, terza tappa del Mondiale di F1: “La partenza è stata pessima e sul primo giro sono stato cauto. Il passo però era veloce e aspettavo che si aprisse il DRS per passare. Poi, con queste bandiere rosse…non so. La prima forse poteva anche starci ma laè stata un. Siamo sopravvissuti a tutto. Sulla gara avevamo un buon passo“.ha poi scherzato: “Cos’è successo alla penultima curva? Ho fatto un favore alla città, tagliando un po’ d’erba“. Infine, il due volte campione del mondo ha concluso: “Finalmente ho vinto qua, sono molto, anche per i fan. Grazie anche a loro“. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????? ???????????? ?????????? ???????????????????? La direzione gara sta indagando LIVE ? - SkySportF1 : ?????? ???????????????????? ?????????? ?? ?????????????????? ?????????????????????? ???? ??' ???????????? ?????????? I risultati ? - SkySportF1 : ???????????? ????????????????, ???????????????? ??????????: ?????????????? ?? ????????, ???? ?????????????? ???????? ????.???? LIVE ? - ivanafracchia : RT @Adnkronos: Gp Australia 2023, caos totale: Verstappen vince con Red Bull e delusione Ferrari . #Adnkronos - sportface2016 : #F1 | #AustralianGP, #Verstappen: “Contento per la vittoria, seconda bandiera rossa un casino” -

L'analisi dell'indice Ftse100 Uk Il 31 marzoi Paesi membri del patto commerciale transpacifico CPTPP approvano all'unanimità l'ammissione ...indo - pacifica ed al CPTPP aderiscono, ...Finisce sotto safety car il finale pazzo del Gp didi Formula 1 con Max Verstappen che chiude davanti a Lewis Hamilton e Fernando Alonso, mentre le Ferrari devono di nuovo fare i conti con una gara disastrosa. Nell'incidente a quattro giri ...Dopo la bandiera rossa nel finale, Hamilton secondo, Sainz sarà ...

Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2023: vince Verstappen, Sainz ultimo dopo la penalità, out Leclerc OA Sport

Una gara pazza, con tre bandiere rosse, è quella andata in scena all’Albert Park di Melbourne per il GP d’Australia vinto da Max ...Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio d’Australia di Formula 1 sul circuito dell’Albert Park a Melbourne. In una corsa all’insegna del caos con quattro partenze e tre bandiere rosse, il c ...