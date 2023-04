F1 GP Australia 2023, Leclerc: “Terzo weekend in cui va tutto storto, spero che Sainz rimonti” (Di domenica 2 aprile 2023) Charles Leclerc ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ritiro nel GP d’Australia 2023 di F1, arrivato già al primo giro: “Dopo la qualifica avevo messo la frustrazione da parte, sapevo che la gara sarebbe stata lunga. In curva 1 ero stato molto attento, mentre in curva 3 c’era spazio, perciò sono andato all’esterno. Alonso ha dovuto frenare perché c’erano alcune macchine davanti, e anche Lance ha frenato finendo per toccarmi. Non è colpa sua, ma ovviamente c’è molta frustrazione“. Il pilota della Ferrari ha poi aggiunto: “Ormai sono tre weekend in cui va tutto storto tra problemi e penalità. La stagione lunga, ma dobbiamo riprenderci a Baku“. Infine, sulle polemiche con il compagno di squadra Carlos Sainz: “C’è stato un problema di comunicazione, non c’è bisogno ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Charlesha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ritiro nel GP d’di F1, arrivato già al primo giro: “Dopo la qualifica avevo messo la frustrazione da parte, sapevo che la gara sarebbe stata lunga. In curva 1 ero stato molto attento, mentre in curva 3 c’era spazio, perciò sono andato all’esterno. Alonso ha dovuto frenare perché c’erano alcune macchine davanti, e anche Lance ha frenato finendo per toccarmi. Non è colpa sua, ma ovviamente c’è molta frustrazione“. Il pilota della Ferrari ha poi aggiunto: “Ormai sono trein cui vatra problemi e penalità. La stagione lunga, ma dobbiamo riprenderci a Baku“. Infine, sulle polemiche con il compagno di squadra Carlos: “C’è stato un problema di comunicazione, non c’è bisogno ...

