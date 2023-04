F1 GP Australia 2023 | la Haas fa reclamo | vuole che valga il piazzamento prima della bandiera rossa

(Di domenica 2 aprile 2023) L’epilogo del GP d’di F1 non è andato giù alla, che poche ore dopo il terminegara ha presentato un. La scuderia e il team principal Gunther Steiner pretendono infatti cheildopo la terza ripartenza. In quel momento Niko Hulkenberg era quarto, se non addirittura terzo considerando la penalità di Carlos Sainz. Laprova dunque a giocarsi questo jolly e a breve sarà ricevuta dagli Steward. Ennesimo colpo di scena di un GP d’infinito e destinato a durare ancora a lungo. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ???????? ???????????? ?????????? ???????????????????? La direzione gara sta indagando LIVE ? - SkySportF1 : ?????? ???????????????????? ?????????? ?? ?????????????????? ?????????????????????? ???? ??' ???????????? ?????????? I risultati ? - Agenzia_Ansa : F1: Australia; contatto al via, subito fuori la Ferrari di Leclerc. Monegasco finisce sulla ghiaia dopo lo scontro… - News24Italy : #Gp Australia 2023, Sainz: 'Mi hanno rubato il quarto posto' - Adnkronos : Gp Australia 2023, Sainz: 'Mi hanno rubato il quarto posto' . #Adnkronos -

... contro punte di circa il 90% per la Nuova Zelanda, dell'80% per il Cile e del 60% per l'. Francia e Argentina hanno una propensione media piu bassa, nel primo caso 33 per cento e del 23 per ...F1, GP: l'incidente alla ripartenza VEDI ANCHE F1 GP, le pagelle di Melbourne F1 GP, LIVE Gara: Vince Verstappen su Hamilton e Alonso, ma è caos totale! ...Il GP d'è stata una gara noiosa per il 99 per cento del suo svolgimento, stravolta dai commissari di gara negli ultimi tre giri e ricca di polemiche su decisioni che hanno penalizzato Sainz ...

F1 GP d'Australia 2023: Cronaca in diretta - Formula 1 Automoto.it

(Adnkronos) – Max Verstappen vince il Gp d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, che si chiude nel caos più totale tra incidenti e posizioni in bilico nella classifica finale.Leclerc, subito ritiro a Melbourne Il Gran Premio d’Australia ha già il suo primo colpo di scena. La gara di Melbourne ha perso infatti Charles Leclerc, fuori prima di approcciare curva-3 a causa di u ...