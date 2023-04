F1 | Frederic Vasseur difende Sainz | “Era un incidente di gara | non ci hanno dato tempo di discutere”

(Di domenica 2 aprile 2023) Una domenica da dimenticare per la Ferrari a Melbourne. Sul circuito cittadino dell’Albert Park, la Rossa torna a Maranello con zero punti e tantissima amarezza. Un weekend che già dalle qualifiche era stato deludente. Non si può descrivere altrimenti il quinto e settimo posto dello spagnolo Carlose del monegasco Charles Leclerc. In, un epilogo altamente negativo: Leclerc ha finito la sua corsa dopo pochi metri, per il contatto con il canadese Lance Stroll (Aston Martin);penalizzato di 5? e conclusione dal 4° al 12° posto. Situazioni anche sfortunate che sono andate a sommarsi, ma anche tante cose nella gestione del fine-settimana da rivedere. Il riferimento è ai problemi di comunicazioni emersi nel time-attack tra i due piloti. A valutare il tutto è stato il Team Principal della Rossa,...

