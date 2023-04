F1, Charles Leclerc: “Incidente di gara con Stroll, sta andando tutto storto!” (Di domenica 2 aprile 2023) Un weekend da dimenticare per Charles Leclerc. A Melbourne (Australia), sede del terzo round del Mondiale 2023 di F1, il monegasco della Ferrari è stato costretto al ritiro dopo un contatto in curva-3 con il canadese Lance Stroll (Aston Martin). Dopo che nelle qualifiche Charles non era riuscito a mettere insieme un giro convincente (settimo tempo), ha cercato di recuperare terreno nel primo giro, senza pero prendersi dei rischi eccessivi dal suo punto di vista, Per questo, la valutazione dell’uscita di pista è molto chiara. “Ho rivisto le immagini e credo che si possa parlare di Incidente di gara: Alonso è stato costretto a frenare prima in quel punto per evitare di tamponare chi lo precedeva, Stroll ha dovuto allargare e ci siamo toccati. Non penso di essere stato ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Un weekend da dimenticare per. A Melbourne (Australia), sede del terzo round del Mondiale 2023 di F1, il monegasco della Ferrari è stato costretto al ritiro dopo un contatto in curva-3 con il canadese Lance(Aston Martin). Dopo che nelle qualifichenon era riuscito a mettere insieme un giro convincente (settimo tempo), ha cercato di recuperare terreno nel primo giro, senza pero prendersi dei rischi eccessivi dal suo punto di vista, Per questo, la valutazione dell’uscita di pista è molto chiara. “Ho rivisto le immagini e credo che si possa parlare didi: Alonso è stato costretto a frenare prima in quel punto per evitare di tamponare chi lo precedeva,ha dovuto allargare e ci siamo toccati. Non penso di essere stato ...

