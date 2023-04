F1, Charles Leclerc: “Incidente con Stroll? Ho la mia idea, ma non è colpa sua” – VIDEO (Di domenica 2 aprile 2023) Il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, si conclude nella maniera peggiore per Charles Leclerc. Il pilota monegasco, infatti, ha concluso la sua gara sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne dopo sole 3 curve, dopo un contatto con il canadese Lance Stroll che lo ha mandato nella ghiaia. Dopo due prime gare stagionali davvero complicate, con il ritiro del Bahrain e la rimonta dal fondo del gruppo di Jeddah, il nativo di Montecarlo confidava in un weekend australiano di ben altro tenore ma, la partenza dalla settima posizione della griglia, lo ha portato a forzare un po’ troppo sin dal primo metro. L’attacco su Lance Stroll è stato azzardato, con un tentativo di curvare come se non ci fosse nessuno che, solitamente, non paga. E così è stato anche in questa occasione. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, si conclude nella maniera peggiore per. Il pilota monegasco, infatti, ha concluso la sua gara sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne dopo sole 3 curve, dopo un contatto con il canadese Lanceche lo ha mandato nella ghiaia. Dopo due prime gare stagionali davvero complicate, con il ritiro del Bahrain e la rimonta dal fondo del gruppo di Jeddah, il nativo di Montecarlo confidava in un weekend australiano di ben altro tenore ma, la partenza dalla settima posizione della griglia, lo ha portato a forzare un po’ troppo sin dal primo metro. L’attacco su Lanceè stato azzardato, con un tentativo di curvare come se non ci fosse nessuno che, solitamente, non paga. E così è stato anche in questa occasione. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ?? Stagione da incubo per Charles Leclerc: ???? GP Bahrain: ritiro ? ???? GP Arabia Saudita: 7° posto ???? GP Australi… - nicola_zanchin : @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 @Charles_Leclerc Mi auguro che vi facciate sentire e sbattete i pugni sul tavolo pe… - dallaslrry : charles leclerc semplicemente superiore mette sempre una parola buona su carlos anche quando vorrebbe buttarsi da u… - Aquila6811 : RT @Eurosport_IT: ?? Stagione da incubo per Charles Leclerc: ???? GP Bahrain: ritiro ? ???? GP Arabia Saudita: 7° posto ???? GP Australia: rit… - OA_Sport : #F1, Charles #Leclerc: “Incidente con #Stroll? Ho la mia idea, ma non è colpa sua” – VIDEO - #AusGP -