F1, Carlo Vanzini: "In Australia la miglior Ferrari dell'anno". L'analisi (Di domenica 2 aprile 2023) Si è svolto oggi il GP d'Australia, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2023 di Formula 1. La vittoria è andata all'olandese Max Verstappen su RedBull, al termine di una gara in cui è successo davvero di tutto (tra cui due bandiere rosse e diverse Safety Car). Secondo il britannico Lewis Hamilton su Mercedes e terzo lo spagnolo Fernando Alonso su Aston Martin. Dopo questa gara folle sono arrivati parecchi commenti, tra cui anche quello di Carlo Vanzini. Alla luce di quanto successo oggi, la voce di Sky Sport ha parlato in generale della scelta delle bandiere e delle Safety Car durante i momenti della gara: "Forse bisogna un po' prendere tutti i precedenti per capire realmente che provvedimento serve in ogni momento, dando anche una lettura della gara che si sta vivendo". Purtroppo per la Ferrari anche questo Gran ...

