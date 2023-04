F1 Australia | Verstappen punge Hamilton | ' Il regolamento non viene rispettato'

(Di domenica 2 aprile 2023) MELBOURNE - Maxha raccolto la seconda vittoria stagionale in F1 , vincendo anche il round in, al termine di un weekend per la verità non proprio lineare per la Red Bull. Ma l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Verstappen domina e va in fuga nel caos | Incidenti e penalità: incubo Ferrari #AustralianGP #F1 - P300it : F1 | GP Australia 2023, Gara, Verstappen: “Oggi forse non necessitavamo di tutte quelle bandiere rosse, è stato fru… - fragrassi98 : RT @_rik46: Ritiri Verstappen 2022: Bahrain e Australia Ritiri Leclerc 2023: Bahrain e Australia ANDIAMO A PRENDERCI QUESTO CAZZO DI MONDI… - El_Principe22_ : RT @_rik46: Ritiri Verstappen 2022: Bahrain e Australia Ritiri Leclerc 2023: Bahrain e Australia ANDIAMO A PRENDERCI QUESTO CAZZO DI MONDI… - Not_bibbo : RT @_rik46: Ritiri Verstappen 2022: Bahrain e Australia Ritiri Leclerc 2023: Bahrain e Australia ANDIAMO A PRENDERCI QUESTO CAZZO DI MONDI… -

MELBOURNE - Maxha raccolto la seconda vittoria stagionale in F1 , vincendo anche il round in, al termine di un weekend per la verità non proprio lineare per la Red Bull. Ma l'olandese ha tenuto ...riprende: Duello con Lewis Hamilton al via Io ho cercato di evitare il contatto ha detto il pilota olandese della Red Bull Quello che le regole permettono di fare con una macchina ...VEDI ANCHE F1 GP2023, le pagelle di Melbourne F1 GP2023, LIVE Gara: Vincesu Hamilton e Alonso, ma è caos totale! GP2023: ordine di arrivo e risultati ...

F1, GP Australia: vince Verstappen davanti a Hamilton; Sainz 12° dopo penalità, Leclerc nella ghiaia Corriere dello Sport

Era il 12 dicembre del 2021, Hamilton e Verstappen si stavano contendendo il mondiale all'ultima gara, punto a punto. L'allora direttore di gara Michael Masi consegnò di fatto il primo titolo in carri ...MELBOURNE - Max Verstappen ha raccolto la seconda vittoria stagionale in F1, vincendo anche il round in Australia, al termine di un weekend per la verità non proprio lineare per la Red Bull. Ma l'olan ...