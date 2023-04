F1 | Australia; Leclerc amaro ' sta andando tutto storto'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frances55420642 : RT @_rik46: Ritiri Verstappen 2022: Bahrain e Australia Ritiri Leclerc 2023: Bahrain e Australia ANDIAMO A PRENDERCI QUESTO CAZZO DI MONDI… - desteeef : RT @_rik46: Ritiri Verstappen 2022: Bahrain e Australia Ritiri Leclerc 2023: Bahrain e Australia ANDIAMO A PRENDERCI QUESTO CAZZO DI MONDI… - ferrarialiceee : RT @_rik46: Ritiri Verstappen 2022: Bahrain e Australia Ritiri Leclerc 2023: Bahrain e Australia ANDIAMO A PRENDERCI QUESTO CAZZO DI MONDI… - hessia23 : RT @SuperSoftMeg: leclerc e sainz dopo 10 giri in australia #AusGP - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Gp Australia 2023, Leclerc subito fuori: cos'è successo alla Ferrari . #Adnkronos -

Non nasconde tutta la sua amrazza Cherlesai microfoni di sky parlando del suo ritiro dopo solo tre curve nel Gran Premio d'. "La stagione è lunga, ma abbiamo pochi punti e dobbiamo ...F1 GP- Per la prima volta quest'anno, Max Verstappen è braccato dalle due Mercedes . Non ...Red Bull ha avuto vita facile e le minacce maggiori sono arrivate dalla Ferrari di Charles...È durato solo poche centinaia di metri il gran premio d'di Charles. Il monegasco, che scattava dalla settima posizione dello schieramento dopo una qualifica non facile, è finito nella ghiaia nel corso del primo giro in seguito a un ...

Maledizione Leclerc: fuori alla terza curva, cosa è successo La Gazzetta dello Sport

Charles Leclerc, all'Albert Park di Melbourne, ha terminato nel primo giro il terzo round del Mondiale 2023 di F1, finendo fuori pista."La frustrazione è forte, perché alla fine sono tre weekend che tutto è andato storto tra i problemi e la penalità, e adesso questo incidente". (ANSA) ...