F 1 | GP Australia - Verstappen emerge dal caos | débcle Ferrari

(Di domenica 2 aprile 2023) Maxha vinto il Gran Premio d'2023, un evento che porterà con sé uno strascico di polemiche per una gestione discutibile da parte della direzione gara. Sul podio di Melbourne anche Lewis Hamilton con la Mercedes e Fernando Alonso con la Aston Martin. Il. Abbiamo vissuto più gare in una sola domenica, considerando che la corsa è stata neutralizzata con la bandiera rossa in tre occasioni. La volta decisiva a due giri dalla fine, dopo l'uscita di Magnussen. A quel punto, sembrava ormai tutto finito, e invece la direzione gara ha deciso di riprendere con una partenza da fermo. Allo spegnimento dei semafori, Sainz tampona Alonso e scatena il panico a centro curva, con le due Alpine che finiscono rovinosamente a puro. Gara palesemente finita? Invece no. In una sorta di accanimento, a tutto favore della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Verstappen domina e va in fuga nel caos | Incidenti e penalità: incubo Ferrari #AustralianGP #F1 - susannaprt : RT @poesiadeimotori: #Verstappen vince il GP d’Australia. Si potrebbe parlare della supremazia RedBull, del k.o. di #Leclerc, del primo pod… - Radiopescara : Verstappen vince un 'pazzo' Gp d'Australia - QdSit : In Australia vince Verstappen davanti a Hamilton, terzo Alonso - al3g4tti : RT @_rik46: Ritiri Verstappen 2022: Bahrain e Australia Ritiri Leclerc 2023: Bahrain e Australia ANDIAMO A PRENDERCI QUESTO CAZZO DI MONDI… -

Dopo la nuova gara andata male in- Sainz penalizzato, Leclerc nella sabbia e il solito trionfo di Maxe della Red Bull - su Twitter il messaggio carico di delusione per una ...Così Maxdal primo gradino del podio del Gp d'. "Duello con Lewis Hamilton al via Io ho cercato di evitare il contatto - ha detto il pilota olandese della Red Bull - Quello che ...Terzo successo in tre gare per la Red Bull , e seconda vittoria stagionale per Max. Un dominio, quello al GP d', messo in discussione solamente dalla direzione gara, niente però che abbia impedito all'olandese di chiudere davanti a tutti. Ecco cosa è successo a ...

F1, Gp Australia: vince Verstappen, Sainz 12° dopo penalità, out Leclerc. Gara con tre bandiere rosse! Tuttosport

In questo senso il Gp d’Australia fa segnare un piccolo record ... ma la direzione di gara ha optato per una nuova partenza schierata. E qui alle spalle di Verstappen ed Hamilton che mantengono la ...'Le bandiere rosse La prima ci poteva stare, la seconda è stata un casino' MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - 'La partenza è stata pessima, ...