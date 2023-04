Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Guaglia6 : Vedi a non mettere Gullit (lèggersi a la Maccio) nelle migliori formazioni del Milan di tutti i tempi? - GaetanoZanini5 : RT @MarcoBrindisi70: Buongiorno Popolo ???? Napoli Milan ci riporta indietro nel tempo! Eravamo alla fine degli 80 e quel Milan e quel Napo… - azzurro63 : ma magari l'anno px lo vincete voi (con il rinnovo di un 42enne) con 40 punti di distacco.Gotetevi anche voi un scu… - bon_salv : RT @MarcoBrindisi70: Buongiorno Popolo ???? Napoli Milan ci riporta indietro nel tempo! Eravamo alla fine degli 80 e quel Milan e quel Napo… - Superjuanchope : @futbolretroes Francescoli CAGLIARI, Piovarelli PISA, Caniggia ATALANTA, Raducioiu BARI, Skuravhi GENOA, M. Vazquez… -

Di quella partita non posso dimenticare uno strepitoso, inarrivabile, due realizzatori ... Maradona raccontò di aver parlato con Berlusconi di un suo possibile passaggio al. Un'ipotesi che ...A rivelarlo è stato Ruudnel corso di una trasmissione andata in scena in terra olandese. A riportarlo è il Mundo Deportivo . L'experò, non avrebbe ricevuto alcuna una risposta.Roberto Donadoni ne ha vissuti tanti di Napoli -nell'epoca in cui il confronto decideva gli scudetti, con Maradona ea sfidarsi. A proposito di quello che andrà in scena domani ha parlato a La Gazzetta dello Sport. KVARA OK VS LEAO IN ...

Ex Milan, Gullit rivela: “L’Ajax ha snobbato Seedorf come dt” Pianeta Milan

L'ex premier Silvio Berlusconi, nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della compagine di Luciano Spalletti.Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, parla così del momento del club rossonero in vista del match con il Napoli Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, parla così del momento del club rosso ...