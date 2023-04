(Di domenica 2 aprile 2023) La diagnosi, il limbo per l’adozione e la guerra in Ucraina: sono genitori grazie a una donna di Kiev: «Abbiamo conosciuto Achille in un garage sotto le bombe»

(che non può portare avanti una gravidanza, né adottare, a causa di una malattia rara) e- che hanno avuto accesso alla gravidanza per altri e con l'aiuto dell'Associazione Luca ...raccontano la loro storia e la loro scelta di avere un figlio da madre surrogata in Ucraina a margine dell'evento promosso dall' Associazione Luca Coscioni . 'Siamo una coppia ...Interventi dalla Conferenza stampa di venerdì 24 marzo 2023 organizzata dall'Associazione Luca Coscioni sul tema della Gestazione per Altri solidale: Filomena GalloNegriCroci Christian De Florio Carlo Tumino Marco Cappato - domande giornalisti Conduce Alessandro De Luca. Puntata di "Il Maratoneta" di sabato 25 marzo 2023 .

Evelina, Michele e la loro gravidanza solidale La Stampa

Ciò che il governo vuole impedire è la "mercificazione del corpo" ma la mercificazione è già presente nella nostra vita quotidiana (di Marco Cappato) ...