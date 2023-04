Ethan Torchio si è rasato a zero? I Maneskin pubblicano un post su Instagram, ma i fan: “È un pesce d’aprile…non scherziamo” (Di domenica 2 aprile 2023) I Maneskin sono attualmente alle prese con le tappe italiane del loro nuovo tour mondiale. Dopo il concerto tenutosi a Bari il 31 marzo, il batterista della band, Ethan Torchio, almeno stando a quanto pubblicato dallo stesso gruppo sui social, ha deciso di compiere un “gesto estremo”, rasandosi a zero i suoi lunghissimi e iconici capelli corvini. Per documentare il tutto, la rock band romana ha deciso, appunto, di condividere con i fan una serie di scatti che immortalano il batterista prima alle prese con la rasatura e poi, appunto, rasato: seduto in una mensa, al fianco di Vittoria mentre dei bodyguards cercano di trascinarlo via e poi, ancora, accanto a Damiano David. Ma sarà vero? Il post è stato pubblicato il 1 aprile e le scene immortalate sono talmente inaspettate e surreali che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Isono attualmente alle prese con le tappe italiane del loro nuovo tour mondiale. Dopo il concerto tenutosi a Bari il 31 marzo, il batterista della band,, almeno stando a quanto pubblicato dallo stesso gruppo sui social, ha deciso di compiere un “gesto estremo”, rasandosi ai suoi lunghissimi e iconici capelli corvini. Per documentare il tutto, la rock band romana ha deciso, appunto, di condividere con i fan una serie di scatti che immortalano il batterista prima alle prese con la rasatura e poi, appunto,: seduto in una mensa, al fianco di Vittoria mentre dei bodyguards cercano di trascinarlo via e poi, ancora, accanto a Damiano David. Ma sarà vero? Ilè stato pubblicato il 1 aprile e le scene immortalate sono talmente inaspettate e surreali che ...

