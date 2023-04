(Di domenica 2 aprile 2023) Scatta con una giornata molto italiana il "MillenniumOpen", ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si disputa sulla terra rossa dell', in Portogallo. Nella prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deiana_Luca9 : RT @FiorinoLuca: L’avversario di Fabio #Fognini domani al primo turno di Estoril sarà Alessandro #Giannessi, proveniente dalle qualificazio… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: L’avversario di Fabio #Fognini domani al primo turno di Estoril sarà Alessandro #Giannessi, proveniente dalle qualificazio… - FiorinoLuca : L’avversario di Fabio #Fognini domani al primo turno di Estoril sarà Alessandro #Giannessi, proveniente dalle qualificazioni. - sportface2016 : #ATPEstoril | Il programma di lunedì #3aprile con #Cecchinato e #Fognini in campo - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Alessandro #Giannessi ???? si è qualificato per il main draw del torneo #ATP 250 dell'Estoril ???? 46 76(5)64 a Fabian Maroz… -

, oggi numero 91 del mondo, ha vinto entrambi i precedenti, sempre sulla terra rossa: al ...proprio con Joao Sousa con cui ha trascorso qualche ora in veste di pilota sul circuito dell', ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Atp di2023 della giornata di lunedì 3 aprile. Ha inizio la stagione sulla terra rossa europea e in ...sarà il turno di Fabio, che ...Il vincitore della sfida italo - argentina dovrebbe incontrare. Il ligure non conosce ... ATP- Il main draw Photo Credit: Getty Images

Estoril, Fognini-Giannessi al primo turno: 5 italiani nel main draw SuperTennis

Scatta con una giornata molto italiana il “Millennium Estoril Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che sidisputa sulla terra ...Andrà in scena da lunedì 3 a domenica 9 aprile l’ATP 250 di Estoril. In questo torneo portoghese su terra rossa saranno tanti i tennisti che proveranno a conquistare il torneo e il divertimento di cer ...