Esposto Nursind | 9 milioni per i vaccinatori anti Covid | “Asl mai pagate dalla Regione | si indaghi”

(Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ una storia che riporta le lancette indietro, al tempo della tempesta. Per i fondi statali per pagare i, c’è unalla Corte dei conti sulla gestione della. A firmarlo è il, sindacato delle professioni infermieristiche. In ballo ci sono 9di euro, destinati alla Campania. Tramite decreto del Mef, nel 2021 la“ha ricevuto dei finanziamenti per remunerare – si legge nell’– le prestazioni aggiuntive effettuate dal personale addetto alla somministrazione dei vaccini(…) ma ad oggi non ha erogato alcuna somma spettante alle Aziende Sanitarie Regionali. Quest’ultime, nell’anno 2021, hanno finanziato suddette prestazioni con i propri Fondi ...