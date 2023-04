Esplosione in un caffè di San Pietroburgo, muore il blogger Tatarsky (Di domenica 2 aprile 2023) Il ministero dell’Interno russo ha confermato la morte del blogger e “corrispondente di guerra” Vladlen Tatarsky nell’Esplosione nel caffè nel centro di San Pietroburgo. Lo riferisce la Tass. “Alle 18.13 del 2 aprile 2023, la polizia ha ricevuto un’informazione in merito a un’Esplosione sull’argine di Universitetsjaya. Come risultato, una persona è morta. Era il corrispondente di guerra Vladlen Tatarsky. Sedici persone sono rimaste ferite”, ha detto il servizio stampa del ministero alla Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023) Il ministero dell’Interno russo ha confermato la morte dele “corrispondente di guerra” Vladlennell’nelnel centro di San. Lo riferisce la Tass. “Alle 18.13 del 2 aprile 2023, la polizia ha ricevuto un’informazione in merito a un’sull’argine di Universitetsjaya. Come risultato, una persona è morta. Era il corrispondente di guerra Vladlen. Sedici persone sono rimaste ferite”, ha detto il servizio stampa del ministero alla Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

