Errani e Brancaccio in tabellone a Bogotà

(Di domenica 2 aprile 2023) Due le italiane nel main draw della "Copa Colsanitas", torneo WTA 250 con un montepremi di 259.303dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa di, in Colombia. A Sara, entrata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennista_Ita : Oggi il tennis maschile azzurro ha visto la vittoria di #Giannessi nel 1T di quali a Estoril. Ma è nel femminile do… -

A Sara, entrata direttamente in tabellone, si è infatti aggiunta Nuriache ha superato le qualificazioni., 25enne di Torre del Greco e n.207 WTA, ha superato 62 67(1) 62 ..., Sara (ITA) 682 120. Stefanini, Lucrezia (ITA) 551 207., Nuria (ITA) 321 251. Rosatello, Camilla (ITA) 263 ..., Sara (ITA) 682 117. Stefanini, Lucrezia (ITA) 551 209., Nuria (ITA) 319 246. Rosatello, Camilla (ITA) 263 ...

WTA Bogotà 2023: il tabellone. Per Sara Errani c'è il quarto con Mertens OA Sport

A Sara Errani, entrata direttamente in tabellone, si è infatti aggiunta Nuria Brancaccio che ha superato le qualificazioni. Brancaccio, 25enne di Torre del Greco e n.207 WTA, ha superato 62 67(1) 62 ...Possibilità per tantissime nel WTA 250 terraiolo di Bogotà, in Colombia, torneo reso difficilissimo in larga misura dalle condizioni estremamente complesse legate all’altura. Si va ben oltre i duemila ...