Errani - Cocciaretto | derby in finale a San Luis Potosi

(Di domenica 2 aprile 2023) Nella domenica storica per il tennis italiano non c'è solo Jannik Sinner ina Miami. Saraed Elisabetta, infatti, daranno vita a untutto tricolore che vale il titolo ...

Nella domenica storica per il tennis italiano non c'è solo Jannik Sinner in finale a Miami. Saraed Elisabetta, infatti, daranno vita a un derby tutto tricolore che vale il titolo al "San Luis Potosi Open", torneo WTA 125 sulla terra rossa messicana al Club Deportivo Potosino. ...Dopo Saraanche Elisabettaha staccato il pass per i quarti di finale del "San Luis Potosi Open", torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115.000 dollari che si disputa sui campi in terra ...La romagnola ha eliminato la tedesca Maria, la marchigiana la slovena Zidansek ROMA - Prosegue la corsa di Saraed Elisabettaapprodate nelle semifinali del "San Luis Potosi Open", torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115.000 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa del ...

Nella domenica storica per il tennis italiano non c'è solo Jannik Sinner in finale a Miami. Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto, infatti, ...Continua la corsa di Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto giunte nelle semifinali del " San Luis Potosi Open ", torneo WTA 125k che si sta disputando in Messico sui campi in terra rossa del Club Depo ...