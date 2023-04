"Eroi con le vite degli altri": Senaldi fa impazzire Concita De Gregorio | Video (Di domenica 2 aprile 2023) Eccoci a In Onda, salottino rosso spintissimo di La7, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. La puntata è quella di sabato 1 aprile, ospite in collegamento ecco Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Al centro del dibattito ancora le parole di Ignazio La Russa su via Rasella, le affermazioni a Terraverso - il podcast di Libero - per le quali poi il presidente del Senato si è anche scusato. A tal proposito, Senaldi ha firmato un fondo su Libero, dal titolo: "La sinistra dica che via Rasella fu un errore". E Concita De Gregorio, dopo aver mostrato il titolo, chiede a Senaldi: "Rivendica questa tesi?". La risposta del condirettore è netta: "Beh, non fu una grande pensata. Non mi sembra una mossa delle più geniali. Se io fossi stato uno dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Eccoci a In Onda, salottino rosso spintissimo di La7, il programma condotto daDee David Parenzo. La puntata è quella di sabato 1 aprile, ospite in collegamento ecco Pietro, condirettore di Libero. Al centro del dibattito ancora le parole di Ignazio La Russa su via Rasella, le affermazioni a Terraverso - il podcast di Libero - per le quali poi il presidente del Senato si è anche scusato. A tal proposito,ha firmato un fondo su Libero, dal titolo: "La sinistra dica che via Rasella fu un errore". EDe, dopo aver mostrato il titolo, chiede a: "Rivendica questa tesi?". La risposta del condirettore è netta: "Beh, non fu una grande pensata. Non mi sembra una mossa delle più geniali. Se io fossi stato uno dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raicinque : Stasera #1aprile alle 21.15 in Prima Visione su #Rai5 e in streaming su @RaiPlay 'Omero non piange mai'. Andrea… - ilmotoclista : RT @antonio_bordin: La banda di delinquenti di #Kiev schiuma rabbia per la presidenza russa del Consiglio di Sicurezza dell’#ONU. Hanno di… - Profilo3Marco : RT @raicinque: Stasera #1aprile alle 21.15 in Prima Visione su #Rai5 e in streaming su @RaiPlay 'Omero non piange mai'. Andrea @Pennacchii… - MassimoTorre51 : RT @dantegiumanini: Non sono d'accordo , i Partigiani rossi sono i responsabili dell'uccisione , oltre della pattuglia di nazisti , anche d… - marialauraloi : RT @antonio_bordin: La banda di delinquenti di #Kiev schiuma rabbia per la presidenza russa del Consiglio di Sicurezza dell’#ONU. Hanno di… -