“Era proprio lui!”. Il Cantante Mascherato, fuori l’Ippopotamo: la scoperta sotto la maschera è clamorosa (Di domenica 2 aprile 2023) Il Cantante mascherato, eliminato l’Ippopotamo, ecco chi era. Nella serata di ieri, sabato 1 aprile, è andata in onda la terza puntata dello show condotto da Milly Carlucci e altre due maschere sono state svelate. Come ricordate al primo appuntamento si è scoperto chi c’era dentro al Cigno, ovvero Sandra Milo e Antonio Mezzancella. Poi sono state svelate le identità dei Colombi e della Rosa, sotto le quali si celavano Simona Izzo e Ricky Tognazzi e Valeria Fabrizi. Durante la puntata non sono mancate le sorprese e gli imprevisti. Subito dopo l’esibizione e mentre ascoltava le ipotesi sulla propria identità da parte dei giudici il Criceto, al cui interno dovrebbe nascondersi Nathalie Guetta, è caduto a terra facendo preoccupare tutti. Soprattutto Milly ha esclamato: “È svenuto il Criceto. Aiuto mi si ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 aprile 2023) Il, eliminato, ecco chi era. Nella serata di ieri, sabato 1 aprile, è andata in onda la terza puntata dello show condotto da Milly Carlucci e altre due maschere sono state svelate. Come ricordate al primo appuntamento si è scoperto chi c’era dentro al Cigno, ovvero Sandra Milo e Antonio Mezzancella. Poi sono state svelate le identità dei Colombi e della Rosa,le quali si celavano Simona Izzo e Ricky Tognazzi e Valeria Fabrizi. Durante la puntata non sono mancate le sorprese e gli imprevisti. Subito dopo l’esibizione e mentre ascoltava le ipotesi sulla propria identità da parte dei giudici il Criceto, al cui interno dovrebbe nascondersi Nathalie Guetta, è caduto a terra facendo preoccupare tutti. Soprattutto Milly ha esclamato: “È svenuto il Criceto. Aiuto mi si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Colloquio «cordiale» per fare il punto sui principali dossier. Mentre l’Italia tratta, il commissario all’Ambiente… - mirkonicolino : ?? Nuova sconfitta della #FIGC al #TAR: entro 30 giorni l’organismo presieduto da Gabriele #Gravina dovrà consegnare… - Tiarossi2 : RT @pazzamentejuve: Dusan Vlahovic ha raggiunto contro il Verona la sua presenza numero 50 con la maglia della Juventus in tutte le competi… - filippobrunato : Ho sognato che mi cadevano i denti e ho letto che significa che mi sto preparando ad entrare in una nuova fase dell… - pazzamentejuve : Dusan Vlahovic ha raggiunto contro il Verona la sua presenza numero 50 con la maglia della Juventus in tutte le com… -