Empoli, Zanetti: 'Siamo padroni del nostro destino, ecco come sta Cambiaghi' (Di domenica 2 aprile 2023) Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, alla vigilia del match contro il Lecce valevole per la ventottesima giornata del campionato di... Leggi su calciomercato (Di domenica 2 aprile 2023) Il tecnico dell’, Paolo, alla vigilia del match contro il Lecce valevole per la ventottesima giornata del campionato di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Vicario ancora fuori, torna Cambiaghi: Zanetti studia l’undici #empolifc - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Verso Empoli-Lecce, Zanetti: “Rimaniamo uniti, abbiamo motivazioni” #empolifc - Fprime86 : RT @sportface2016: #SerieA | #EmpoliLecce, #Zanetti: 'Partita importante, andremo in campo per vincere' - sportface2016 : #SerieA | #EmpoliLecce, #Zanetti: 'Partita importante, andremo in campo per vincere' - Luxgraph : Empoli-Lecce, conferenza Zanetti: 'Come sta Ismajli. Gli attaccanti...' -