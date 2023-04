Empoli, Zanetti: «Lecce? Ci siamo preparati bene per questo rush finale» (Di domenica 2 aprile 2023) Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Lecce Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa. SCONTRO DIRETTO – «Indipendentemente dagli altri dobbiamo fare il nostro percorso. Ci siamo preparati bene per questo rush finale, al di là dei momenti dobbiamo essere uniti. Il segreto è compattarsi, ragionare tutti allo stesso modo. Quando si arriva a +13 si rischia di perdere la dimensione e a noi non ci ha fatto bene. Il margine che abbiamo sulla terzultima lo abbiamo preso sul campo. Si continua in questo e saremo padroni del nostro destino. Domani ha una grande importanza, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro ilPaolo, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa. SCONTRO DIRETTO – «Indipendentemente dagli altri dobbiamo fare il nostro percorso. Ciper, al di là dei momenti dobbiamo essere uniti. Il segreto è compattarsi, ragionare tutti allo stesso modo. Quando si arriva a +13 si rischia di perdere la dimensione e a noi non ci ha fatto. Il margine che abbiamo sulla terzultima lo abbiamo preso sul campo. Si continua ine saremo padroni del nostro destino. Domani ha una grande importanza, ...

