Empoli-Lecce, Zanetti: “Caputo tornerà a segnare”. Baroni: “Colombo-Ceesay, decido all’ultimo” (Di domenica 2 aprile 2023) Una partita che conta per entrambe, con i due allenatori che hanno ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere. Empoli-Lecce è uno scontro salvezza che le due squadre potranno vivere con un po’ più di tranquillità. Il merito (o la colpa, decidete voi) è del calendario spezzettato che farà disputare la gara del “Castellani”, valida per la 28esima giornata, lunedì sera alle ore 18.30, con le rivali che hanno già giocato. Il Verona ha perso, Spezia e Salernitana hanno pareggiato. Vediamo cosa hanno detto Paolo Zanetti e Marco Baroni alla vigilia del match. Qui Empoli Partiamo da Zanetti, mister dell’Empoli padrone di casa: “Cambiaghi è recuperato e sarà della partita, forse dal 1? – ha spiegato l’allenatore dei toscani -. Dipenderà da quanta benzina avrà nelle ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Una partita che conta per entrambe, con i due allenatori che hanno ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere.è uno scontro salvezza che le due squadre potranno vivere con un po’ più di tranquillità. Il merito (o la colpa, decidete voi) è del calendario spezzettato che farà disputare la gara del “Castellani”, valida per la 28esima giornata, lunedì sera alle ore 18.30, con le rivali che hanno già giocato. Il Verona ha perso, Spezia e Salernitana hanno pareggiato. Vediamo cosa hanno detto Paoloe Marcoalla vigilia del match. QuiPartiamo da, mister dell’padrone di casa: “Cambiaghi è recuperato e sarà della partita, forse dal 1? – ha spiegato l’allenatore dei toscani -. Dipenderà da quanta benzina avrà nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leccezionaleit : Primavera: prosegue la marcia trionfale del Lecce. Sconfitto anche l'Empoli con due reti arrivate nella ripresa a f… - Deepnightpress : Pronostico Empoli vs Lecce Italy Serie A 03-04-23 Quote e Formazioni #EmpoliLecce #SerieA #soccer #bettingtips… - Bruno_Salento : RT @tvdellosport: ?????????? ???????????????????????????? Il Lecce non si ferma più, battuto anche l’Empoli di Buscè per 2-0???? I giallorossi volano a +7 dal… - andreastoolbox : Empoli, Zanetti: 'Col Lecce dobbiamo fare punti, ci siamo preparati bene' #Zanetti: #Empoli, #'Col #dobbiamo #Lecce… - Ice100966 : Inquelli, 6 volte in superiorità numerica. #Empoli dopo 87 minuti. #Lecce dopo 22 minuti. #Verona dopo 36 minuti.… -