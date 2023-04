Empoli-Lecce, Baroni: “Bel lavoro, i ragazzi stanno bene” (Di domenica 2 aprile 2023) “Oggi abbiamo fatto un bel lavoro, i ragazzi stanno bene. Qualche dubbio c’è, ma chi giocherà non sbaglierà”. Lo ha detto il tecnico del Lecce Marco Baroni in vista del prossimo match contro l’Empoli in programma lunedì pomeriggio al Castellani. Tanti i giocatori giallorossi protagonisti in nazionale, come Gendrey, fresco di esordio con l’under 21 francese, mentre Colombo ha realizzato una doppietta con gli azzurrini di Nicolato: “Mi fa piacere che abbia fatto gol e abbia giocato, ma sono cose diverse. Il nostro campionato è bello e difficile: serve testa, coraggio e determinazione. Chiusa la parentesi Nazionale, bisogna pensare solo al campionato“. Su Banda: “Ha viaggiato molto, ma sta bene. È una possibilità che possiamo giocarci, come tutti, ma non ... Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) “Oggi abbiamo fatto un bel, i. Qualche dubbio c’è, ma chi giocherà non sbaglierà”. Lo ha detto il tecnico delMarcoin vista del prossimo match contro l’in programma lunedì pomeriggio al Castellani. Tanti i giocatori giallorossi protagonisti in nazionale, come Gendrey, fresco di esordio con l’under 21 francese, mentre Colombo ha realizzato una doppietta con gli azzurrini di Nicolato: “Mi fa piacere che abbia fatto gol e abbia giocato, ma sono cose diverse. Il nostro campionato è bello e difficile: serve testa, coraggio e determinazione. Chiusa la parentesi Nazionale, bisogna pensare solo al campionato“. Su Banda: “Ha viaggiato molto, ma sta. È una possibilità che possiamo giocarci, come tutti, ma non ...

