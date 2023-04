“Emanuela Orlandi è passata per Londra dopo il rapimento” Il fratello Pietro | “Ho trovato documenti in cui ci sono riscontri”

(Di domenica 2 aprile 2023) “Ho motivo di credere chesiaper”: così ierial giornalista Giovanni Floris che lo ha ospitato nel suo programma DiMartedì in onda su La7 per parlare di sua sorella, cittadina vaticana scomparsa a 15 anni il 22 giugno del 1983.si riferisce nella fattispecie ai famosi cinque fogli divulgati nel 2017 dal giornalista Emiliano Fittipaldi. Il documento, venuto fuori da una cassetta di sicurezza della Prefettura degli Affari Economici, contiene un accurato rendiconto delle spese sostenute dalla Santa Sede per mantenere la ragazza, in regime di costrizione, in un convento di, per una spesa complessiva di quasi mezzo miliardo delle vecchie lire., ...

Il quarantesimo anniversario della scomparsa disi avvicina, un tempo esageratamente lungo, in cui apparentemente i tre papi che dal 1983 si sono alternati in Vaticano non hanno mai davvero voluto occuparsi del caso. Dall'uscita ...Delitto di via Poma, sparito dal progetto di commissione parlamentare sui gialli insoluti, il mistero della morte di Simonetta Cesaroni era in elenco accanto alla scomparsa die Mirella Gregori. Ora non c'è più. Ne parlo col criminologo Carmelo Lavorino. Il 1° febbraio gli onorevoli Roberto Morassut, Matteo Richetti, Stefania Ascari, Augusto Curti, Toni ...Dalla scomparsa di, sparita nel nulla il 22 giugno del 1983, alla fine tragica di Simonetta Cesaroni, la ragazza uccisa in via Poma a Roma il 7 agosto del 1990. Senza dimenticare il caso di Rosaria, "un ...

"Ho motivo di credere che Emanuela sia passata per Londra": così ieri Pietro Orlandi al giornalista Giovanni Floris che lo ha ospitato nel suo programma DiMartedì in onda su La7 per parlare di sua sor ...Pietro Orlandi: "Mi hanno raccontato che c'erano alcuni cardinali che avevano questo che hanno denominato come un vizio"