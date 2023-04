Emanuela e Carla, la sorellanza in viaggio: un amore senza etichette (Di domenica 2 aprile 2023) “Abbiamo diviso tutto, dalla cameretta quando eravamo bambine, al resto delle nostre vite da adulte. Tutto significa tutto, comprese emozioni negative e gioie. Siamo cresciute insieme e anche quando Carla si è sposata stavamo vicine. Siamo sorelle anche ora che Carla non c’è più“. La bellezza interiore di questa affermazione sta in una circostanza specifica: Carla non era sorella di sangue di Emanuela De Luca, ma sua cugina. Una cugina che i genitori di Emanuela hanno “adottato e cresciuto come fosse una figlia. L’altra figlia”. Dal paese che ha dato i natali al maestro Giacomo Puccini, Torre del Lago, arriva a Luce! una storia d’amore familiare, che trasforma anche il dolore più lacerante, quello per la scomparsa di Carla nel 2015 per una patologia oncologica, in una ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 2 aprile 2023) “Abbiamo diviso tutto, dalla cameretta quando eravamo bambine, al resto delle nostre vite da adulte. Tutto significa tutto, comprese emozioni negative e gioie. Siamo cresciute insieme e anche quandosi è sposata stavamo vicine. Siamo sorelle anche ora chenon c’è più“. La bellezza interiore di questa affermazione sta in una circostanza specifica:non era sorella di sangue diDe Luca, ma sua cugina. Una cugina che i genitori dihanno “adottato e cresciuto come fosse una figlia. L’altra figlia”. Dal paese che ha dato i natali al maestro Giacomo Puccini, Torre del Lago, arriva a Luce! una storia d’familiare, che trasforma anche il dolore più lacerante, quello per la scomparsa dinel 2015 per una patologia oncologica, in una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Emanuela e Carla, la sorellanza in viaggio: un amore senza etichette - biondinismo : @carla_radaelli @EmanuelaFuin @Anto_Fiordelisi Carla forse non ci arrivi ma la signora Emanuela ha risposto a un tw… - carla_radaelli : @EmanuelaFuin @Anto_Fiordelisi Gentile Sig.ra Emanuela ma nn ha da preparare una festa per suo figlio noto esperto… - lafrogh : RT @Radio1Rai: Sì unanime della Camera alla costituzione di una commissione di inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori.… -