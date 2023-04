Elezioni Qualiano: M5S e PD in coalizione con Massimiliano Porcelli Sindaco (Di domenica 2 aprile 2023) Amministrative Qualiano 2023: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in coalizione con Massimiliano Porcelli Sindaco per il 14 e 15 maggio Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, dopo una serie di incontri politico programmatici hanno raggiunto un’intesa per presentarsi in coalizione per le prossime Elezioni amministrative del 14 e 15 maggio che si terranno a Qualiano, sostenendo come candidato Sindaco l’avvocato Massimiliano Porcelli. PD e M5S intendono inaugurare un progetto di lungo periodo che vada oltre questa campagna elettorale e si ponga l’obiettivo di rivitalizzare la cultura politica in città sia per quanto concerne le tematiche locali sia per le questioni di rilievo regionale e ... Leggi su puntomagazine (Di domenica 2 aprile 2023) Amministrative2023: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle inconper il 14 e 15 maggio Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, dopo una serie di incontri politico programmatici hanno raggiunto un’intesa per presentarsi inper le prossimeamministrative del 14 e 15 maggio che si terranno a, sostenendo come candidatol’avvocato. PD e M5S intendono inaugurare un progetto di lungo periodo che vada oltre questa campagna elettorale e si ponga l’obiettivo di rivitalizzare la cultura politica in città sia per quanto concerne le tematiche locali sia per le questioni di rilievo regionale e ...

