Elezioni | Musumeci | Centrodestra a Catania rischia di farsi del male da solo

(Di domenica 2 aprile 2023) “Ilha la grande capacità di saperedelda. Questo è un dato che nessuno può disconoscere. Da tempo avrebbe dovuto individuare perun candidato sindaco credibile, riconoscibile e competente. Invece, si continua a balbettare in una sorta di toto-candidatura che ha superato, a mio avviso, ogni limite di tolleranza, proprio sul piano temporale”. Lo dice il ministro Nello, ex presidente della Regione siciliana, in una intervista al sito “LiveSicilia”. “C’è troppo frazionismo catanese. Se a Roma fosse arrivata una proposta unitaria dalla classe dirigente etnea, la scelta sarebbe stata molto più facilitata – aggiunge – Parlando di Fratelli d’Italia, leggo diversi nomi e sono tutti nomi di amici e persone perbene. Sarei ipocrita se non dicessi che ...

Nello, già governatore della Sicilia, approdato al Ministero della Protezione civile e del Mare, parla con LiveSicilia.it. Gli snodi Leamministrative , il centrodestra, il sindaco ...Soddisfacente affermazione per la federazione Ugl Comunicazioni di Catania alleper il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria nelle unità produttive di Poste ...Giovanni. ...Negli anni del governoera in mano a Messina , in questi giorni indicato come tra i papabili candidati per il centrodestra alla guida di Catania che andrà adil prossimo maggio. ...

